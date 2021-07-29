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29 июля 21, 13:44
Ряд депутатов Голоса покидают партию
партия
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О выходе из партии Голос в день ее съезда объявили по меньшей мере пять народных депутатов.
Ряд народных депутатов Голоса в четверг, 29 июля, объявили о выходе из партии. Об этом сообщила нардеп Александра Устинова в Facebook.

Такое заявление они сделали в день съезда партии, отказавшись также от участия в нем.

По словам Устиновой, на съезде не будут представлены 75% партийцев и местных депутатов.

"Съезд формировался исходя не из количества партийцев и депутатов, представленных в местных общинах, а за лояльностью к руководству", - заявила она.

О выходе из партии также объявила депутат Ольга Стефанишина, к заявлению о выходе присоединились Юлия Клименко, Соломия Бобровская и Ярослав Юрчишин.



"Голоса больше не существует как партии, за которой стояли мощные команды и ячейки. Теперь это партия имени одного человека – Киры Рудик, которая (партия) существует исключительно на бумаге", – отметили нардепы.

Ситуацию прокомментировала глава партии Голос Кира Рудик.

"Мы подчеркиваем, что базовых идеологических разногласий с коллегами у нас нет. И уверены, что они понимают, что как депутаты, избранные от партии Голос, должны продолжить выполнять программу партии, с которой мы выиграли выборы", - заявила Рудик.

Она поблагодарила коллег за совместную работу и отметила, что относится к их решению выйти из партии с уважением, "потому что действительно последние события показывают, что совместная работа по строительству партии невозможна".

Источник: https://korrespondent.net/
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