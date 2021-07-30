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Новости
Украина
30 июля 21, 11:38
Минздрав заявил о продлении карантина в Украине
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31 августа карантин не закончится.

Осенью карантин, введенный из-за пандемии коронавируса в Украине, не закончится. Его продлят. Об этом в эфире "Сніданку з 1+1" заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

- По поводу продления карантина. Он будет продлен, потому что мы понимаем, что к карантину привязывается много организационных мероприятий. Поэтому он будет продлен, - подчеркнул Кузин.

Насколько времени будет продлен карантин, на данный момент неизвестно. По словам Кузина, есть области, в которых ухудшается COVID-статистика. К ним относятся Луганская, Донецкая, Харьковская, Львовская области. Киев сюда не входит, уточнил главсанврач.

На данный момент карантин официально продлен до 31 августа. Пока все регионы "зеленые", однако осенью все может измениться. Минздрав уже спрогнозировал новую волну пандемии, вызванной "Дельта"-штаммом коронавируса. Глава Украины Владимир Зеленский считает, что наша страна полностью готова к следующему всплеску заболевания. 
kp.ua
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