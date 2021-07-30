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Украина
30 июля 21, 12:57
Непогода обесточила 353 населенных пункта в 13 областях
гроза
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В результате осложнения погодных условий из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 353 населенных пункта в 13 областях Украины.
В Украине из-за ухудшения погодных условий без электроэнергии остались 353 населенных пункта в 13 областях. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По состоянию на 7:00 30 июля в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 353 населенных пункта в 13 областях", - говорится в сообщении.

Уточняется, что без электроснабжения остались такие области: Киевская - 102, Черновицкая - 71, Черниговская - 39, Хмельницкая - 28, Днепропетровская - 21, Донецкая - 20 Житомирская - 20, Кировоградская - 13, Запорожская - 12, Сумская - 10, Черкасская - 9, Луганская - 6 и Херсонская - 2

К восстановлению электроснабжения привлечены аварийные бригады облэнерго.

Источник: https://korrespondent.net/
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