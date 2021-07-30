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Украина
30 июля 21, 12:58
ООС: сепаратисты девять раз открывали огонь
Донбасс
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Боевых потерь среди военных Объединенных сил ВСУ нет. В ответ на обстрелы сепаратистов ВСУ открывали огонь.
В районе проведения операции Объединенных сил за прошедшие сутки, 29 июля, зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-служба ООС.

В частности, у населенного пункта Широкино противник дважды вел огонь из минометов 120-го и 82-го калибра.

Возле Водяного на Приазовье сепаратисты обстреливали позиции ВСУ из минометов 120-го калибра. Вблизи поселка Шумы сепаратисты открывали огонь из минометов 82-го калибра и стрелкового оружия.

Боевых потерь среди военных Объединенных сил ВСУ нет. В ответ на обстрелы сепаратистов ВСУ открывали огонь.

Обо всех фактах нарушений украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ. По состоянию на 7:00 утра, 30 июля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Ситуация в районе проведения ООС полностью контролируется украинскими военнослужащими.

Источник: https://korrespondent.net/
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