ООС: сепаратисты девять раз открывали огонь

В районе проведения операции Объединенных сил за прошедшие сутки, 29 июля, зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-служба ООС.





В частности, у населенного пункта Широкино противник дважды вел огонь из минометов 120-го и 82-го калибра.





Возле Водяного на Приазовье сепаратисты обстреливали позиции ВСУ из минометов 120-го калибра. Вблизи поселка Шумы сепаратисты открывали огонь из минометов 82-го калибра и стрелкового оружия.





Боевых потерь среди военных Объединенных сил ВСУ нет. В ответ на обстрелы сепаратистов ВСУ открывали огонь.





Обо всех фактах нарушений украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ. По состоянию на 7:00 утра, 30 июля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.





Ситуация в районе проведения ООС полностью контролируется украинскими военнослужащими.



