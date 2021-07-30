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Новости
Украина
30 июля 21, 13:06
Украина отправила в Турцию пожарные самолеты
пожарный самолет,
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Украина направила два экипажа пожарных самолетов Ан-32П с группой обеспечения, которая привлекалась ранее к ликвидации пожаров в Черногории, в Израиле и Грузии.
Два пожарных самолета ГСЧС Украины в пятницу 30 июля вылетели в Турцию для тушения очагов лесных пожаров, возникших 28 июля вблизи г. Манавгат (провинция Анталия) и распространились на территорию провинций Стамбул, Кайсери, Коджаэли, Адана, Стамбул и Измир. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что Украина направила два экипажа пожарных самолетов Ан-32П с группой обеспечения. Это опытные специалисты, которые уже имеют опыт работы в горных районах и привлекались ранее к ликвидации масштабных пожаров в Черногории, в Израиле и Грузии.

Общая площадь пожаров в Турции составляет более 1 тыс. 500 га.

В результате пожаров 4 человека погибли и 183 человека пострадали, из них 58 человек госпитализированы.

Повреждены более 100 частных домов и сооружений. Спасательными службами взято под контроль 36 очагов лесных пожаров, продолжается тушение 20 очагов.

Всего к тушению пожаров, осложняется сильным ветром и жаркой погодой, состоянием на 30 июля привлечено более 4 тыс. человек, 457 ед. техники и 35 воздушных судов.

Источник: https://korrespondent.net/
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