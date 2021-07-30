Карантин продлят - главный санврач

В Украине продлят действие карантина, который заканчивается в конце августа. Об этом в пятницу, 30 июля, сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин в эфире 1+1.





"По поводу продления карантина. Он будет продлен, потому что мы понимаем, что к карантину привязывается много организационных мероприятий. Поэтому он будет продлен", - заявил Кузин, но сроков не назвал.





Он сообщил, что в некоторых областях ухудшается ситуация с заболеваемостью. Это, в частности, Кузин отметил, районы Луганской, Донецкой, Харьковской, Львовской областей.





Отметим, что в последние дни наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. Так, за минувшие сутки было выявлено рекордное число новых заболевших за месяц - почти тысяча.





Напомним, с августа в Украине вернут ПЦР-тестирование для невакцинированных при въезде в страну. А для въезжающих из Индии и России - 14-дневную изоляцию.



