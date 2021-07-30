На СНБО рассмотрят восемь вопросов

На выездном заседании СНБО, которое состоится в Донецкой области в пятницу, 30 июля, рассмотрят восемь вопросов. Об этом сообщил глава СНБО Алексей Данилов в эфире канала Украина 24.





В частности, будут рассматриваться вопросы границы, безопасности в энергетическом секторе, медицинские вопросы.





Данилов добавил, что выездные заседания станут практикой, к ним будут привлекать органы местного самоуправления.





Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что на СНБО рассмотрят вопрос о тарифах на электроэнергию.



