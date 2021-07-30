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Новости
Украина
30 июля 21, 13:15
На СНБО рассмотрят восемь вопросов
Алексей Данилов
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Заседание СНБО впервые проведут не на Банковой. Первое выездное заседание состоится в Донецкой области.
На выездном заседании СНБО, которое состоится в Донецкой области в пятницу, 30 июля, рассмотрят восемь вопросов. Об этом сообщил глава СНБО Алексей Данилов в эфире канала Украина 24.

В частности, будут рассматриваться вопросы границы, безопасности в энергетическом секторе, медицинские вопросы.

Данилов добавил, что выездные заседания станут практикой, к ним будут привлекать органы местного самоуправления. 

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что на СНБО рассмотрят вопрос о тарифах на электроэнергию.

Источник: https://korrespondent.net/
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