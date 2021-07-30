В Крыму перевернулось судно с туристами

У берегов аннексированного Крыма перевернулось прогулочное маломерное судно с десятью туристами. Об этом сообщает Риа Новости со ссылкой на пресс-службу Крымского ЛУМВД России на транспорте.





Отмечается, что судно перевернулось на расстоянии около 10 километров от береговой линии, в районе мыса Фиолент на юго-западе Крыма.





"Во время морской прогулки люди, находящиеся на судне, увидели в морской воде медузу. Все, кто находился на плавсредстве, кроме капитана, бросились ее рассматривать. От резкого изменения центра тяжести и слишком большого крена на борт, судно перевернулось. В итоге 10 туристов оказались в воде", - говорится в сообщении.





Туристов подобрали два проходящих рядом экскурсионных судна. Людей достали из воды и доставили на берег.





Катер береговой охраны отбуксировал судно к берегу. Организована проверка в отношении 48-летнего капитана прогулочного судна.



