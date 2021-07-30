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Украина
30 июля 21, 13:18
В Крыму перевернулось судно с туристами
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Туристов подобрали два проходящих рядом экскурсионных судна. Людей достали из воды и доставили на берег.
У берегов аннексированного Крыма перевернулось прогулочное маломерное судно с десятью туристами. Об этом сообщает Риа Новости со ссылкой на пресс-службу Крымского ЛУМВД России на транспорте.

Отмечается, что судно перевернулось на расстоянии около 10 километров от береговой линии, в районе мыса Фиолент на юго-западе Крыма.

"Во время морской прогулки люди, находящиеся на судне, увидели в морской воде медузу. Все, кто находился на плавсредстве, кроме капитана, бросились ее рассматривать. От резкого изменения центра тяжести и слишком большого крена на борт, судно перевернулось. В итоге 10 туристов оказались в воде", - говорится в сообщении.

Туристов подобрали два проходящих рядом экскурсионных судна. Людей достали из воды и доставили на берег.

Катер береговой охраны отбуксировал судно к берегу. Организована проверка в отношении 48-летнего капитана прогулочного судна.

Источник: https://korrespondent.net/
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