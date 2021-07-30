Разоблачили схему хищения средств на ликвидации госшахт

В Украине разоблачена преступная схема присвоения средств на ликвидации и реструктуризации нерабочих государственных шахт. Об этом в пятницу, 30 июля, сообщает Департамент стратегических расследований Нацполиции.





Отмечается, что к сделке причастны должностные лица одного из профильных государственных предприятий и коммерческих структур, часть из которых фиктивные.





Средства из государственного бюджета выделялись на ликвидацию, реструктуризацию государственных шахт, эксплуатация которых прекращена. Работы выполняли "свои" общества. При этом цены на товары и предоставленные услуги были завышены, а подрядные организации получили оплату за работы, которые фактически не выполнялись, или же были выполнены не в том объеме, как предусмотрено договорами.





"В течение 2019-2021 годов на проведение работ по ликвидации и реструктуризации шахт только двум обществам-подрядчикам было перечислено более 160 млн грн. Чтобы легализовать полученные избыточные средства, злоумышленники перечисляли их на счета подконтрольных фиктивных фирм", - говорится в сообщении.





Вчера, 29 июля, следователи и оперативники провели санкционированные обыски на территории города Киева, Волынской, Львовской и Донецкой областей: в офисах государственного предприятия и его обособленных подразделений, а также у контрагентов и в помещениях организаторов преступной схемы. Изъяли документацию и черновые записи, электронные носители информации.





За присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой, предусмотрено наказание - лишение свободы на срок от 7-ми до 12-ти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.





Следствие продолжается. Устанавливается сумма нанесенного ущерба.



