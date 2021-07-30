Зеленский назначил главу миссии Украины при НАТО

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 30 июля, назначил Наталью Галибаренко главой миссии Украины при НАТО.





"Назначить Галибаренко Наталью Николаевну главой миссии Украины при НАТО", - говорится в указе.





Она с 2015 по 2020 годы занимала пост посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.





Также Зеленский назначил заместителя министра иностранных дел Василия Боднара послом Украины в Турции.





Боднар с ноября 2017 года занимает должность замминистра иностранных дел, а в 2013-2015 годах был советником посольства Украины в Турции, в 2015-2017 годах - генконсулом Украины в Стамбуле, представителем Украины при ОЧЭС.



