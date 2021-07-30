Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.85
USD
26.80
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
30 июля 21, 13:36
Названы сроки решений ЕСПЧ по искам Украины к РФ
ЕСПЧ
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Первые результаты по делу о Донбассе стоит ждать не ранее, чем через два года после слушаний, а по Крыму - через пять лет.
Европейский суд по правам человека примет решения по искам Украины против России в течение 2-5 лет. Такие сроки назвал замминистра юстиции - уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина в интервью Европравде.

Так, по его словам, решения по делу о Донбассе можно ожидать через 2-2,5 года после слушаний, а по делу о Крыме - не ранее, чем через пять лет.

Лищина отметил, что в случае дела по Донбассу между слушанием и вынесением решения о приемлемости пройдет больше времени, чем в случае Крыма, потому что в нем гораздо больше сложных моментов.

Всего Украина подала против России девять исков в ЕСПЧ.

А 22 июля Россия подала в ЕСПЧ первую в истории страны межгосударственную жалобу против Украины. Среди целого ряда обвинений, Москва вменяет Киеву крушение рейса MH17 вследствие незакрытия украинскими властями воздушного пространства на Донбассе.

В свою очередь глава Минюста Денис Малюська заявил, что Россию ждет неминуемое поражение в данном деле.

А уже на следующий день стало известно, что ЕСПЧ частично отказал России в жалобе на Украину.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
Кулеба рассказал, как крымчанам вернуть свои права
Кремль ждет визит Лукашенко в аннексированный Крым
В аннексированном Крыму ввели режим ЧС
Из-за наводнения в Крыму погибла женщина
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В Украине впервые утвердили Стратегию внешней политики
noimageНазначены послы Украины в трех странах
noimageЗеленский назначил главу миссии Украины при НАТО
noimageРазоблачили схему хищения средств на ликвидации госшахт
noimageПогода на выходные: жара, местами дожди
Лента новостей