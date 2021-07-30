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Новости
Украина
30 июля 21, 20:18
В Украине впервые утвердили Стратегию внешней политики
Дмитрий Кулеба
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Документ объемный и насчитывает 254 страницы.

Совет национальной безопасности и обороны утвердил Стратегию внешнеполитической деятельности Украины. Такой документ принят впервые. Об это заявил на брифинге министр иностранных дел Дмитрий Кулеба по итогам выездного заседания СНБО.

Он отметил, что в документе определена цель внешней политики - утверждение Украины в мире как сильной и авторитетной европейской страны. Стратегия определяет шесть приоритетных направлений:

Обеспечение суверенитета и территориальной целостности Украины. Противодействие агрессивной политики Российской Федерации. Курс на членство в ЕС и НАТО. Продвижение украинского экспорта и привлечение инвестиций. Защита прав и интересов граждан Украины за границей. Продвижение позитивного имиджа Украины в мире.

Глава МИД рассказал, что документ очень объемный и насчитывает 254 страницы, но его содержание можно систематизировать по трем основным темам: Украина активный участник международной политики; Украина формирует архитектуру безопасности для себя, региона и мира; Украина это страна экономических возможностей.

- Впервые за 30 лет независимости Украина получила четкую понятную и содержательную стратегию внешнеполитической деятельности. Предыдущие 30 лет внешняя политика тоже существовала, но из-за отсутствия стратегического, продуманного подхода мы имели "шатания", прыжки с одной стороны в другую и недостаточную эффективность работы на ряде направлений. Благодаря принятию этой стратегии сегодня мы сможем эти проблемы устранить, - сказал Кулеба.

9 июня Кабмин принял Стратегию внешнеполитической деятельности Украины. В ней сказано, что Украина может пересмотреть отношения с Россией только после прекращения вооруженной агрессии и выплаты репараций.

Ранее Владимир Зеленский утвердил Стратегию деоккупации Крыма и Севастополя.
kp.ua
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