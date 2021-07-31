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Новости
Украина
31 июля 21, 11:46
Данилов анонсировал кадровые изменения в Укрзализныце
Алексей Данилов
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В СНБО высказали опасения относительно устойчивого функционирования Укрзализныци с точки зрения финансовой деятельности.
В финансовой деятельности Укрзализныци замечены опасные процессы. В связи с этим могут быть приняты кардинальные кадровые решения. Об этом вечером в пятницу, 30 июля, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов на брифинге в Краматорске Донецкой области.

"Мы обращаем внимание, что в работе Укрзализныци на сегодня происходят довольно опасные процессы с точки зрения финансовой деятельности, в обеспечении устойчивого функционирования этой системы", – сказал Данилов.

По его словам, СНБО принял протокольное поручение Кабмину разобраться с состоянием дел и "в случае необходимости принять кардинальные в том числе кадровые решения по этому вопросу".

Источник: https://korrespondent.net/
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