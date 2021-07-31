Данилов анонсировал кадровые изменения в Укрзализныце

В финансовой деятельности Укрзализныци замечены опасные процессы. В связи с этим могут быть приняты кардинальные кадровые решения. Об этом вечером в пятницу, 30 июля, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов на брифинге в Краматорске Донецкой области.





"Мы обращаем внимание, что в работе Укрзализныци на сегодня происходят довольно опасные процессы с точки зрения финансовой деятельности, в обеспечении устойчивого функционирования этой системы", – сказал Данилов.





По его словам, СНБО принял протокольное поручение Кабмину разобраться с состоянием дел и "в случае необходимости принять кардинальные в том числе кадровые решения по этому вопросу".



