НАБУ пыталось отобрать Чауса у СБУ

Национальное бюро расследований потребовало от СБУ передать им задержанного ранее судью Николая Чауса, и устроило погоню за автомобилями спецслужбы в которых он перевозился. Во время погоня пострадал гражданский мотоциклист.





"НАБУ идентифицировало автомобили, которыми работники СБУ перевозили разыскиваемого судью Чауса, однако на законные требования детективов остановиться и передать им подозреваемого сотрудники Службы безопасности не реагировали, после чего незаконно доставили его на ул. Владимирскую, 33", - сообщили в НАБУ.





Во время погони бус антикоррупционеров сбил мотоциклиста, однако, даже не остановился.





Также НАБУ опубликовало видео погони за авто СБУ с судьей Чаусом. На видео видно, как НАБУ пытается отбить Чауса у СБУ. В итоге, кортеж успешно добирается до здания СБУ. Далее машины с группой захвата НАБУ заблокировали сотрудники СБУ и не пропустили на территорию.





При этом экс-судья куда-то исчезает. По крайней мере, адвокат Чауса, Ростислав Кравец заявил, что его не пустили к клиенту, так как официально экс-судьи нет в здании СБУ.





"Ко мне вышел представитель СБУ и сообщил, что официально Чауса нет в здании СБУ и поэтому они не могут исполнить мою просьбу о допуске к клиенту. Пока на этом все. Свои координаты я оставил. Думаю, если он официально появится в СБУ, мне сообщат", - написал Кравец.





В СБУ пообещали журналистам прокомментировать ситуацию позже.



