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Украина
31 июля 21, 11:57
НАБУ пыталось отобрать Чауса у СБУ
погоня
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Сотрудники НАБУ устроили погоню за автомобилями СБУ, в которых, по их данным, перевозили беглого судью.
Национальное бюро расследований потребовало от СБУ передать им задержанного ранее судью Николая Чауса, и устроило погоню за автомобилями спецслужбы в которых он перевозился. Во время погоня пострадал гражданский мотоциклист.

"НАБУ идентифицировало автомобили, которыми работники СБУ перевозили разыскиваемого судью Чауса, однако на законные требования детективов остановиться и передать им подозреваемого сотрудники Службы безопасности не реагировали, после чего незаконно доставили его на ул. Владимирскую, 33", - сообщили в НАБУ.

Во время погони бус антикоррупционеров сбил мотоциклиста, однако, даже не остановился.

Также НАБУ опубликовало видео погони за авто СБУ с судьей Чаусом. На видео видно, как НАБУ пытается отбить Чауса у СБУ. В итоге, кортеж успешно добирается до здания СБУ. Далее машины с группой захвата НАБУ заблокировали сотрудники СБУ и не пропустили на территорию.

При этом экс-судья куда-то исчезает. По крайней мере, адвокат Чауса, Ростислав Кравец заявил, что его не пустили к клиенту, так как официально экс-судьи нет в здании СБУ.

"Ко мне вышел представитель СБУ и сообщил, что официально Чауса нет в здании СБУ и поэтому они не могут исполнить мою просьбу о допуске к клиенту. Пока на этом все. Свои координаты я оставил. Думаю, если он официально появится в СБУ, мне сообщат", - написал Кравец.

В СБУ пообещали журналистам прокомментировать ситуацию позже.


Источник: https://korrespondent.net/
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