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Новости
Украина
31 июля 21, 12:16
Милованов назвал причину конфликта с Данилюком
Тимофей Милованов
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Политики подрались из-за спора о решении комиссии о недопуске Данилюка к государственной службе.
Советник главы Офиса президента Тимофей Милованов назвал причиной конфликта с бывшим секретарем СНБО Александром Данилюком спор законности решения комиссии о недопуске последнего к госслужбе. Об этом Милованов рассказал Стране.

"Его близко нельзя подпускать к госслужбе. Он неадекватный. Мы спорили, законно ли было решение комиссии о его недопуске. Я сказал, что законно. Потом он начал обзываться. Не помню, как именно. Говорил что-то о принципах, и о том, что у него большой политический опыт", - говорит Милованов.

Он подтвердил, что Данилюк ударил его в глаз, и уточнил, что у него разбита бровь и болит голова. За медицинской помощью не обращался.

"Сидел целый вечер со льдом. Завтра посмотрим. Будет болеть голова, пойду к врачу", - добавил Милованов.

Также он пока не решил, будет ли заявлять на Данилюка в полицию.

Источник: https://korrespondent.net/
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