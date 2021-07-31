За минувшие сутки число обстрелов на Донбассе снизилось вдвое. Согласно утренней сводке штаба ООС в субботу, 31 июля, зафиксировано 4 обстрела против 9 днем ранее.





Боевых потерь среди военных Объединенных сил нет.





В частности, у Водяного, что на Приазовье, противник дважды применял гранатометы различных систем и стрелковое оружие. В направлении населенного пункта Новоселовка Вторая сепаратисты обстреливали позиции ООС из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.





Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата типа Орлан-10 с пересечением линии разграничения.





С начала текущих суток, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.



