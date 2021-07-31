Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.82
USD
26.78
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
31 июля 21, 12:20
Число обстрелов на Донбассе снизилось
Донбасс
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Вчера сепаратисты осуществили четыре обстрела. С начала текущих суток нарушений перемирия не зафиксировано.
За минувшие сутки число обстрелов на Донбассе снизилось вдвое. Согласно утренней сводке штаба ООС в субботу, 31 июля, зафиксировано 4 обстрела против 9 днем ранее.

Боевых потерь среди военных Объединенных сил нет.

В частности, у Водяного, что на Приазовье, противник дважды применял гранатометы различных систем и стрелковое оружие. В направлении населенного пункта Новоселовка Вторая сепаратисты обстреливали позиции ООС из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата типа Орлан-10 с пересечением линии разграничения.

С начала текущих суток, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
Против ВСУ применили артиллерию и ПТРК
На Донбассе за сутки пять нарушений "тишины"
Сутки в зоне ООС: 13 обстрелов, есть раненые
Сутки в ООС: восемь обстрелов, пять раненых
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Подробности взрыва на шахте: один человек погиб
noimageВзрыв на шахте в Донецкой области: 10 пострадавших
noimageВ Украине полностью привили два миллиона человек
noimageПрирост COVID в Украине замедлился перед выходными
noimageМилованов назвал причину конфликта с Данилюком
Лента новостей