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Новости
Украина
31 июля 21, 12:21
Прирост COVID в Украине замедлился перед выходными
COVID-19
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Суточный прирост коронавируса немного снизился по сравнению с предыдущим днем, но приближается к тысяче.
За минувшие сутки в Украине зафиксировано 916 новых случаев коронавируса против 962 днем ранее, сообщает Минздрав в субботу, 31 июля.

Также за минувшие сутки: госпитализированы - 486 человек, летальных случаев - 15, выздоровели - 510 человек;

За сутки протестировано: методом ПЦР - 20659 человек, методом ИФА - 7895 человек, экспресс-тестами - 13992 человека.

За все время пандемии в Украине:

заболело -2252785 человек;
выздоровели - 2186863 лица;
летальных случаев - 52 945;
проведения ПЦР-тестов - 11381585.


 
Накануне главный санитарный врач Игорь Кузин сообщил, что действие карантина заканчивается в конце лета и он будет продлен. Власти готовятся к росту заболеваемости.

Источник: https://korrespondent.net/
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