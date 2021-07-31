Прирост COVID в Украине замедлился перед выходными

За минувшие сутки в Украине зафиксировано 916 новых случаев коронавируса против 962 днем ранее, сообщает Минздрав в субботу, 31 июля.





Также за минувшие сутки: госпитализированы - 486 человек, летальных случаев - 15, выздоровели - 510 человек;





За сутки протестировано: методом ПЦР - 20659 человек, методом ИФА - 7895 человек, экспресс-тестами - 13992 человека.





За все время пандемии в Украине:





заболело -2252785 человек;

выздоровели - 2186863 лица;

летальных случаев - 52 945;

проведения ПЦР-тестов - 11381585.









Накануне главный санитарный врач Игорь Кузин сообщил, что действие карантина заканчивается в конце лета и он будет продлен. Власти готовятся к росту заболеваемости.



