В Украине полностью привили два миллиона человек

За сутки в Украине сделал 150 080 прививок от коронавируса, сообщает Минздрав в субботу, 31 июля.





При этом первую прививку получили 88 219 человек, полностью завершили иммунизацию – 61 861.





В течение суток работали 873 мобильные бригады, 2 485 пунктов прививки, 255 центров вакцинации.





"С начала прививочной кампании привито человек, из них получили одну дозу – 3 525 848 человек полностью иммунизированы и получили две дозы – 2 000 356 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 5 526 204 прививки", - говорится в сообщении.



















