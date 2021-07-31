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Новости
Украина
31 июля 21, 12:23
В Украине полностью привили два миллиона человек
вакцина
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В Украине два дня подряд делают по 150 тысяч прививок. Всего сделано более 5,5 млн прививок.
За сутки в Украине сделал 150 080 прививок от коронавируса, сообщает Минздрав в субботу, 31 июля.

При этом первую прививку получили 88 219 человек, полностью завершили иммунизацию – 61 861.

В течение суток работали 873 мобильные бригады, 2 485 пунктов прививки, 255 центров вакцинации.

"С начала прививочной кампании привито человек, из них получили одну дозу – 3 525 848 человек полностью иммунизированы и получили две дозы – 2 000 356 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 5 526 204 прививки", - говорится в сообщении.





Источник: https://korrespondent.net/
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