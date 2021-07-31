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Украина
31 июля 21, 12:25
Взрыв на шахте в Донецкой области: 10 пострадавших
шахта
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Взрыв произошел под утро, госпитализированы 10 горняков. Обстоятельства устанавливаются.
На шатхте в пгт Удачное Донецкой области около 5 утра субботы, 31 июля, произошел взрыв, пострадали 10 горняков, сообщает пресс-служба ГСЧС.

Взрыв произошел на шахте шахтоуправления Покровское в северном полевом конвейерном штреке на горизонте 815 метров.

"По предварительной информации в результате взрыва пострадало 10 горняков, которые сейчас госпитализированы в Центральную районную больницу города Покровск", - говорится в сообщении.

Причина происшествия устанавливаются.

На месте работает 1 отделение военизированного горно-спасательного отряда (6 человек и 1 ед. техники).

Источник: https://korrespondent.net/
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