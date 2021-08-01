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Украина
31 июля 21, 23:22
Украинский воин получил ранение в ходе обстрела на Донбассе
каска
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Украинский военный получил осколочное ранение, его состояние средней тяжести.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу оперативно-тактической группировки "Восток".

"Вооруженные формирования РФ нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил осколочное ранение. После оказания медицинской помощи воина доставили в лечебное учреждение. Состояние раненого - средней тяжести", - говорится в сообщении.

Украинская сторона Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) сообщила о действиях террористов представителям ОБСЕ.

Напомним, с начала суток 31 июля враг дважды нарушил перемирие, применив гранатометы под Водяным, - штаб ООС
censor.net.ua
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