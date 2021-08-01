Что изменилось в Украине с 1 августа

В первый день августа в Украине вступили в силу несколько изменений, которые окажут влияние на жизнь украинцев. Какие именно – разбирался "Телеграф".

Несмотря на многочисленные заявления Минэнерго, последний летний месяц 2021 года украинцы проведут со старыми ценами на электроэнергию – 1,68 грн за 1 кВт/ч, о чем президент Украины Владимир Зеленский сообщил на пресс-конференции форума "Украина 30. Децентрализация". Позднее Кабинет министров принял Постановление, которым сохранил срок действия социальных обязательств на рынке электроэнергии еще на месяц до 1 сентября.

В то же время цены на природный газ для некоторых категорий украинцев с 1 августа все-таки выросли – речь идет о потребителях, имеющих месячный тариф на поставку газа. В то время как годовой тариф на природный газ в зависимости от поставщика колеблется от 7,80 грн до 13,50 грн за 1 кубометр, месячная цена на "голубое топливо" подорожала.

Сразу 7 газовых компаний предлагают в августе приобрести у них газ дороже, чем по их собственному газовому предложению по цене от 11 до 16,99 грн за 1 кубометр. Дороже всего топливо обойдется месячным абонентам компании "Tas Energy" – почти 17 гривен за кубометр.





Вопрос тарифов на газ и электроэнергию по поручению главы государства должен будет рассмотреть Совет национальной безопасности и обороны Украины. Как сообщал ранее "Телеграф", олигарх Ринат Ахметов и его энергокомпания "ДТЭК" являются одними из главных выгодополучателей роста тарифов на электроэнергию.





Вместо бумажного чека – приложение в телефоне





Другим нововведением с 1 августа стал отказ от бумажного фискального чека, который теперь можно сохранять прямо в приложении.





"Теперь, если вы оплатите товар картой, в чек может передаваться "маска" этой карты. Это значит, что банки смогут сохранять чек прямо в приложении клиента. Так, покупатели смогут со спокойной душой отказываться от бумажного чека. Туда же могут попадать гарантия и прочие документы. Правда, чтобы это заработало, банкам нужно интегрироваться с каждым магазином по отдельности, а это займет немало времени", - пишет в своем Телеграмм-канале соучредитель monobank Дмитрий Дубилет.





Бумажные паспорта можно не носить с собой



С 24 августа Украина входит в режим paperless. Вступает в силу закон, согласно которому чиновники больше не смогут требовать от граждан предъявлять бумажные документы. Любой документ можно будет предоставить им в электронном виде.

С этого дня цифровой паспорт становится полноценным юридическим аналогом обычного бумажного паспорта. То есть все структуры и организации в Украине обязаны принимать цифровые паспорта в приложении "Дія".

Как сообщалось, Украина первой в мире приравняла цифровой паспорт к бумажному на уровне закона. Так что с 23 августа граждане Украины могут не носить с собой бумажные паспорта. Если понадобится идентификация личности, можно открыть приложение "Дія" на смартфоне и показать штрих-код. У каждой организации должны быть считывающие устройства, которые позволят расшифровать информацию о владельце паспорта.





"Чернобыльцы" получат повышенные пенсии и доплаты

В августе значительно повысятся пенсии для людей с инвалидностью вследствие аварии на ЧАЭС. Плюс они получат доплаты за июль.

Поправки к законам, которые устанавливают новые минимальные размеры пенсий, были приняты только в середине июля. Однако они предусматривают повышение пенсий "задним числом" – с 1 июля этого года. Поэтому получится, что в августе пенсионеры-"чернобыльцы", которым установлена инвалидность, получат повышенные пенсии за август и доплаты за июль.

Пенсии для лиц с инвалидностью, которые пострадали вследствие аварии на ЧАЭС, повышаются на 80-200%. В частности:

- для людей с I группой инвалидности – с 2780 до 6000 грн; - для людей с II группой инвалидности – с 2317,5 до 4800 грн; - для людей с III группой инвалидности – с 2039,4 до 3700 грн; - для детей с инвалидностью – с 1854 до 3700 грн. Кроме того, повышается минимальная сумма общих социальных выплат для ликвидаторов аварии на ЧАЭС с инвалидностью. Теперь государство будет выделять адресную помощь, если общая сумма выплат, включая надбавки и дополнительные пенсии, меньше таких размеров:

- для людей с I группой инвалидности – 10 340,35 грн (было 5283,9 грн); - для людей с II группой инвалидности – 8272,28 грн (было 4727,7 грн); - для людей с III группой инвалидности – 6204,21 грн (было 4171,5 грн).

Эта "пороговая" сумма также повышается с 1 июля. То есть в августе"чернобыльцы" получат повышенные доплаты также за два месяца.

Также повышаются "задним числом" пенсии для других лиц с инвалидностью.

Новые карантинные ограничения и "льготы"

Пока карантин в Украине установлен до 31 августа. Но в правительстве уже сейчас готовят нас к тому, что после этой даты, а может, и раньше, карантин будет ужесточаться. По прогнозам, Украине не избежать новой волны эпидемии из-за распространения штамма "Дельта". Как ожидается, рост заболеваемости начнется с середины августа.

В связи с этим уже сейчас вводятся новые карантинные ограничения. Так, с начала августа Минздрав возвращает обязательное ПЛР-тестирование и изоляцию для невакцинированных украинцев и иностранцев, которые въезжают в страну. Об этом сообщил на заседании правительства 28 июля министр здравоохранения Виктор Ляшко. Также об усилении ограничений предупреждают разные государства, куда украинцы традиционно ездят работать или отдыхать. Так, с 8 августа снова будут требовать сертификаты о вакцинации или ПЛР-тесты Нидерланды, которые только с 22 июля ослабили ограничения для въезжающих. С 1 августа возвращает ПЛР-тесты и изоляцию для приезжих Германия. В ближайшее время планирует вернуть ограничения Грузия.

В то же время в разных странах ослабляют ограничения для полностью привитых туристов или собираются это сделать в скором времени. Так, Великобритания со 2 августа отменяет обязательную изоляцию для полностью вакцинированных туристов из США и ЕС. Словакия отменяет с 1 августа все ограничения, касающиеся работы пограничных пунктов пропуска. В частности, в этот день откроется пункт "Малые Селменцы-Вельке Слеменце" на границе в Украиной, сообщает Госпогранслужба.

Продолжает дорожать проезд в транспорте

В разных регионах продолжает расти стоимость проезда. Так, в августе планируется повысить цены на ряд маршрутов, связывающих столицу и пригороды. В частности, маршрутки до Ирпеня на днях уже подорожали на 4 грн.

С 1 августа дорожает проезд в общественном транспорте Житомира. При расчете наличными в автобусах теперь придется платить 8 грн, а электротранспорте – 6 грн. Если рассчитываться картой, можно будет сэкономить 1 грн на каждой поездке. Также повышается проезд в Мариуполе. Одна поездка в автобусах и троллейбусах с 1 августа обойдется в 10 грн, в трамваях – 9 грн.

А вот в Виннице с августа проезд в муниципальном транспорте подорожает сразу вдвое – с 4 до 8 грн. Тариф будет единым как для автобусов, так и для электротранспорта.

Время загадывать желания

Загадывать желание на падающие звезды проще всего по ночам в период с 11 по 13 августа. В это время ожидается максимально интенсивный метеорный поток Персеиды.

Отметим, что, по прогнозам, в этом году "звездопад" будет особенно сильным и заметным. В частности, в ночь на 12 августа можно будет увидеть до ста метеоров в час. Это в несколько раз больше, чем было, например, на пике "звездного дождя" в минувшем году (всего несколько десятков метеоров).

Запрет на вылов раков

В августе в Украине начинает действовать летне-осенний запрет на вылов раков. Даты начала и окончания запрета для каждой области разные. В частности, в Киеве и области он начинает действовать с 1 августа и продлится до 15 сентября. Если во время "моратория" поймают "с поличным", за каждого выловленного рака придется заплатить штраф в размере 25,5 грн.

Как ранее сообщалось, министр здравоохранения Виктор Ляшко не исключает, что осенью Украина погрузится в новый локдаун.

Также мы писали о том, что Киев уже начал подготовку к новому локдауну.





Велосипеды приравняют к мотоциклам, но только в Киеве





С 1 августа вступает в силу ГОСТ 2587:2021 "Безопасность дорожного движения. Разметка дорожная. Общие технические условия", которым устанавливается новая разметка, обозначающая общее движение велосипедистов и моторизованного транспорта.





Киев стал первым городом в Украине, где была нанесена новая разметка для участка с совмещенным движением. Данная разметка соединит будущую велосипедную дорожку на улице Ивана Франко, где сейчас идет капитальный ремонт, и уже существующую велополосу по улице Леонтовича.