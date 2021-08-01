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Новости
Украина
1 августа 21, 10:20
По прохожим в Киеве стрелял житель Донбасса. Видео
житель Донбасса
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В обнародованном видео мужчина называет людей, по которым стрелял, "хохлами" и говорит, что "служит России и Путину".
В обнародованном видео мужчина называет людей, по которым стрелял, "хохлами" и говорит, что "служит России и Путину".

Правоохранители задержали мужчину, который стрелял по прохожим в Оболонском районе Киева из окна напротив ТЦ Дрим Таун. Об этом сообщила Патрульная полиция в субботу, 31 июля.

"Нарушитель задержан. В Украине такое поведение не допустимо", – говорится в коротком сообщении.

В обнародованном видео мужчина называет людей, по которым стрелял, "хохлами" и говорит, что "служит России и Путину".

Правоохранители обнаружили стрелка. Во время допроса он признал, что "перегнул палку", что это была "шутка" и он "никогла не поддерживал ни Росиию. ни "ДНР", ни Путина". По словам мужчины, ему хотелось, чтобы "было смешно".

Также в видео указано, что стрелок родом из города Марьинка в Донецкой области.
Korrespondent
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