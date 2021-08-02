Шмыгаль оценил готовность к отопительному сезону

По состоянию на середину июля к отопительному сезону в Украине подготовлено от запланированного более 50% жилых домов и объектов социально-культурного назначения. Об этом со ссылкой на данные ОГА заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в воскресенье, 1 августа.





"Уже более 50% объектов готовы к отопительному сезону. На этой неделе состоялось заседание Антикризисного энергетического штаба, ключевой темой которого была плановая подготовка и стабильное прохождение осенне-зимнего периода. По информации ОГА, по состоянию на середину июля подготовлено от запланированного более 50% жилых домов и объектов социально-культурного назначения, 51% котельных, 54% тепловых сетей", - написал Шмыгаль.



