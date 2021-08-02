Во Львове во время урагана погибли два человека

В одном из парков Львова из-за падения дерева во время сильного ветра погибли мужчина и женщина. Об этом 1 августа сообщила пресс-служба Львовского городского совета.





Отмечается, что во время урагана в Стрыйском парке на двух человек упало дерево. От полученных травм 20-летний мужчина и 18-летняя женщина скончались на месте.





По предварительной информации, в момент происшествия погибшие сидели на одной из скамеек в парке.





Обстоятельства инцидента выясняют. На месте работает полиция и коммунальные службы.





Напомним, вечером в воскресенье во Львове и Львовской области бушевала непогода.



