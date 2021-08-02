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Украина
2 августа 21, 10:39
Сутки в ООС: четыре нарушения, без потерь у ВСУ
Донбасс
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Сепаратисты обстреливали позиции украинских военных возле Авдеевки, Катериновки и Попасной, а также запускали беспилотник на Луганщине.
За сутки, 1 августа, на Донбассе зафиксировали четыре нарушения режима прекращения огня со стороны сепаратистов. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в понедельник, 2 августа.

Возле Авдеевки сепаратисты обстреливали украинские позиции из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В направлении Катериновки сепаратисты открывали огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Недалеко от Попасной враг вел огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа Орлан-10 с пересечением линии разграничения.

"На обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь. Боевых потерь в результате вражеского огня среди украинских военных нет. Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ", - сказано в сообщении штаба.

В начала суток нарушений режима прекращения огня на Донбассе не зафиксировано. Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения ООС и соблюдают режим "тишины".

Источник: https://korrespondent.net/
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