Сутки в ООС: четыре нарушения, без потерь у ВСУ

За сутки, 1 августа, на Донбассе зафиксировали четыре нарушения режима прекращения огня со стороны сепаратистов. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в понедельник, 2 августа.





Возле Авдеевки сепаратисты обстреливали украинские позиции из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.





В направлении Катериновки сепаратисты открывали огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.





Недалеко от Попасной враг вел огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.





Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа Орлан-10 с пересечением линии разграничения.





"На обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь. Боевых потерь в результате вражеского огня среди украинских военных нет. Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ", - сказано в сообщении штаба.





В начала суток нарушений режима прекращения огня на Донбассе не зафиксировано. Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения ООС и соблюдают режим "тишины".



