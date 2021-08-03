Как Украина отпразднует День Независимости? Полный сценарий

Масштабно, красочно, технологично, амбициозно - именно так можно охарактеризовать мероприятия, которые готовятся страной в честь 30-й годовщины Независимости страны. Еще бы! Готовились около года.

- Подготовку к праздничным мероприятиям ко Дню 30-й годовщины Независимости страны мы начали еще 25 августа 2020 года, - сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко на презентации этих самых мероприятий в рамках форума "Украина.30".

"КП в Украине" внимательно послушала презентацию всех торжественных мероприятий, составила график и "картинку" празднований. Официально праздновать день рождения страны будем 3 дня - с 22 по 24 августа. В эти дни запланированы серьезные политические, дипломатические и культурные мероприятия. Хотя, как поведали президент Владимир Зеленский и министр культуры, немало мероприятий будет и за неделю до и в течение месяца после Дня Независимости (см. "Кстати").

Итак, кого, что и где мы увидим в рамках праздничных мероприятий в честь 30-летия Независимости Украины.

Официально празднования начнутся с 22 августа. Условно этот день можно назвать днем чествования. По всей стране украинцы будут почитать память тех, кто принял участие в боевых действиях на Донбассе: военных, волонтеров, медиков.

В Киеве 22 августа будут вручать новую государственную награду "Национальная легенда". Ее учредил президент Владимир Зеленский. Присуждать орден планируют ежегодно за значительный вклад в культуру и спорт. Его получат только 6 украинцев!

- Для награждения мы выбрали, по нашему мнению, наиболее подходящее место - Мариинский дворец. С одной стороны, он напоминает о государственности награды, а с другой стороны, дает возможность провести церемонию в достаточно непринужденной атмосфере, - рассказал режиссер церемонии награждения Сергей Неклева.

По его словам, непосредственно вручение президентом награды "Национальная легенда" будет проходить в белом зале дворца, а затем во внутреннем дворике начнется чествование лауреатов и концерт, где прозвучат наиболее известные произведения лауреатов.

- Около 300 гостей, среди которых будут приглашены: известные артисты, ученые, художники, музыканты, политики, общественные деятели. Они станут свидетелями специальной программы чествования "Национальной легенды", - добавил Сергей Неклева.

Режиссер также рассказал, что для концерта создадут специальную сцену - зеркальный куб, который, по задумке, должен "отражать творчество лауреатов в сегодняшний день". А с другой стороны, эта сцена своей прозрачностью подчеркивает внешний вид избранной организаторами локации.

- На сцене мы увидим более 60 звезд классической и популярной музыки, балета, спорта. Ирина Билык, Наталья Могилевская, Екатерина Кухар, Тина Кароль, Сергей Бабкин, Алина Паш, Антоний Барышевский, Андрей Шевченко и много других звезд в сопровождении бигбен-оркестра под руководством Дмитрия Саранского превратят известные, канонические национальные легенды в аудиовизуальные перформансы. Будет новое звучание и формат, вариации всеми любимых песен, стихов и даже картин, - рассказал Сергей Неклева.

Прямой трансляции мероприятия не планируются. Рядовые украинцы смогут увидеть награждение и концерт через несколько дней на центральных телеканалах страны.

Вечером 22 августа на Михайловской площади пройдет концерт, который, по словам министра культуры Александра Ткаченко, будет посвящен нашему наследию.

"Ковчег "Украина" - это более 20 шедевров украинского музыкального наследия: от архаических колядок до "ДахиБрахи" - наши "золотые" и "платиновые" синглы за последние десять веков. Будет большой симфонический оркестр, 2 хора, 8 солистов, 5 музыкальных групп, 30 тонн сценических конструкций и LED-экран площадью более 50 кв. м", - сказано в презентации к концерту. Выступят также Алина Паш, Юлия Санина, Джамала, Святослав Вакарчук.





День флага по-новому и два саммита Владимира и Елены Зеленских 23 августа Украина будет отмечать День флага. - Специально ко Дню флага в географическом центре Европы будет возведен специальный уникальный монумент - флагшток, который будет иметь вокруг себя 24 крыла, символизирующих 24 области и Крым. И именно на этом месте будет проходить основное торжественное вручение флага при участии президента Владимира Зеленского, - рассказала организатор действия, режиссер Катя Царик. - Одновременно на всех площадях в областных центрах страны будут подняты флаги. Также в семи городах страны пройдут специальные зрелища, флешмобы ко Дню флага. Озвучен призыв, чтобы каждый украинец по мере возможности выставил в социальных сетях свою фотографию с флагом. В этот же день пройдут еще два больших саммита. 23 августа президент Владимир Зеленский проведет саммит "Крымская платформа". Свое участие в нем подтвердили уже 29 стран, но список с каждым днем расширяется: США, Великобритания, Польша, Турция, Латвия, Литва, Эстония, Франция, Германия, Австралия, Новая Зеландия, Южная Корея и другие страны. Также в нем примут участие 180 экспертов из 33 стран. - В общей сложности на сегодня - 29 стран. Это большой, но не окончательный список всех стран, которые 23 августа подпишут декларацию о совместных договоренностях и совместных намерениях, - сказал президент Владимир Зеленский. Предполагается, что документ будет открыт для присоединения и для стран, лидеры которых не смогли принять участие в "Крымской платформе", но разделяют содержание декларации. С 23 августа в Киеве на постоянной основе начнет работать офис "Крымской платформы", который будет заниматься претворением норм декларации в жизнь, расширением международной поддержки Украины по вопросу возвращения Крыма. Параллельно с "Крымской платформой" начнется "Саммит первых леди и джентльменов" под председательством Елены Зеленской. Мероприятие проведут в Софии Киевской. Эмблемой саммита выбрали василек - традиционный цветок украинского венка, символ жизни, молодости, простоты, доброты и нежности, душевной красоты, то есть естественное воплощение мягкой силы. Именно вопросам "мягкой дипломатии" и будет посвящен первый в мире "Саммит первых леди и джентльменов". - Что такое мягкая сила или дипломатия мягкой силы? Это не про политическую власть или экономическое влияние. Это про культурный диалог и гуманитарное влияние. Это про голос общественных деятелей на высшем уровне. Первые леди и джентльмены и есть, в первую очередь, общественные деятели, - рассказала первая леди Украины Елена Зеленская. В эпицентре внимания участников саммита - темы равного доступа к медицине и образованию, возможностей в сфере культуры и развития. Вечером участников "Крымской платформы" и "Саммита первых леди и джентльменов" соберут в Оперном театре на концерт звезд оперы и балета. Масштабный военный парад и грандиозный концерт на "Олимпийском" Утро 24 августа начнется с беспрецедентного по своим масштабам военного парада. Задействуют все виды войск. Парад рассчитан на "шоу" на земле, воде и в воздухе. - К проведению парада привлечено свыше 5 тысяч человек личного состава, 100 летательных аппаратов, 400 единиц вооружения и техники, - рассказал Руслан Сергиенко, полковник, представитель Центрального управления безопасности военной службы ВСУ. По его словам, парад начнется с проноса государственного флага Украины представителями сил безопасности и обороны Украины совместно с представителями 15 стран-партнеров. Непосредственно сам парад пройдет традиционно на Крещатике. По центральной улице столицы пройдет пешая колонна, пролетит воздушная колонна, проедет механизированная колонна. Запланирован артиллерийский салют на Трухановом острове. Параллельно в Одессе пройдут прохождение боевых кораблей и выставка военной техники. По Днепру проедут боевые катера и другие судна. Днем на площади Конституции пройдет благотворительный концерт итальянского тенора Андреа Бочелли. Вырученные деньги пойдут на создание Центра современного искусства, музея им. Ивана Марчука. - Бочелли будет петь в Украине с выдающими украинскими оперными певицами Людмилой Монастырской, Тамарой Калинкиной и звездами шоу-бизнеса Тиной Кароль и Джамалой, - рассказала Ирина Ковальчук, руководящий партнер event-агентства UltraPromotion. - Главная особенность концертной программы - соединение разных сенсорных ощущений при помощи искусства. А вечером 24 августа состоится грандиозный концерт на НСК "Олимпийский". По словам режиссера-постановщика Кати Царик, это будет музыкальное шоу и "праздник с легендарными песнями в ДНК каждого". Прозвучат песни, под которые танцевали наши бабушки и заслушиваются наши дети. Особенность концерта - ни единой паузы, то есть песни будут звучать, не прерываясь, а переходя во все новые композиции и таким образом сливаясь в одно музыкальное ДНК. Организаторы обещают супертехнологичное шоу с 3D- моделированием, дрон-шоу, крутой хореографией и самыми большими экранами. Те, кто не попадут на НСК "Олимпийский", смогут посмотреть концерт в режиме реального времени на центральных телеканалах страны или же на Майдане Незалежности. На центральной площади страны специально для этого оборудуют площадку с гигантскими экранами. Судя по описанию новой программы, концерт ко Дню Независимости-2020 покажется самодеятельностью. Фото: УНИАН Судя по описанию новой программы, концерт ко Дню Независимости-2020 покажется самодеятельностью. Фото: УНИАН