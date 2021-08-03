В Киеве нашли повешенным лидера Беларуского дома в Украине

В Киеве нашли мертвым главу Беларуского дома в Украине Виталия Шишова. Он повешен в парке, передает пресс-служба Нацполиции.

Как сообщается, пропавшего вчера Шишова обнаружили сегодня повешенным в одном из парков Киева. Правоохранители изъяли его телефон и личные вещи с места событий.





Полиция открыла уголовное дело по статье об умышленном убийстве: будут проверяться все версии, в том числе и замаскированное под суицид убийство.





Правоохранители заявляют, что установят полную картину после допроса свидетелей, просмотра записей с камер видеонаблюдения, проведения экспертиз и следственных экспериментов.





Ранее сообщалось, что в Киеве пропал глава общественной организации "Белорусский дом в Украине" Виталий Шишов. Утром понедельника, 2 августа, он вышел из дома позаниматься спортом и не вернулся, говорилось в сообщении в Telegram-канале организации. "Мы прочесали массив, где он обычно совершал пробежки, но никаких следов Виталия не обнаружили", - отмечается далее. В организации подчеркивали, что связаться с руководителем невозможно, местоположение телефона удалось установить по вышкам мобильной связи, однако квадрат поисков слишком большой.

Кинологи с собаками провели поиски в лесу, но ничего не нашли, указал "Белорусский дом в Украине". Волонтеры прочесывали лесополосу. Служба безопасности Украины, пограничная служба и полиция поставлены в известность, подчеркнули в организации.

Правозащитный центр "Весна" сообщал о слежке за Шишовым Шишов ранее замечал за собой слежку, уточняет белорусский правозащитный центр "Весна". По сведениям знакомых мужчины, к нему и его девушке подходили подозрительные люди и пытались завести разговор.

"Белорусский дом в Украине" помогает бежавшим в Украину белорусам с поиском съемного жилья, легализацией и трудоустройством, говорится на сайте организации







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