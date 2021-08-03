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Новости
Украина
3 августа 21, 11:33
В Черкассах впервые пересадили сердце
операция
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Подбор пар "донор - реципиент" осуществила Единая государственная система трансплантации (ЕДИСТ).
В Черкассах впервые провели пересадку сердца, почек и печени от посмертного донора нескольким пациентам. Об этом в понедельник, 2 августа, сообщили в Министерстве здравоохранения.

Донором стал мужчина, которому диагностировали смерть мозга после тяжелой черепно-мозговой травмы. Родные умершего согласились на трансплантацию органов, чтобы спасти жизнь другим людям.

Как сообщили в Минздраве, сердце донора пересадили 59 - летнему пациенту в Черкасском областном кардиологическом центре. Делать пересадку черкасским хирургам помогали коллеги из Национального Института сердечно-сосудистой хирургии им Н.Н. Амосова.

Две донорские почки были пересажены в Черкасском областном онкологическом диспансере.

Печень была перевезена в Национальный институт хирургии и трансплантологии, где ее получил 58 - летний мужчина, который уже несколько лет находился в листе ожидания.

Отмечается, что поиск пар "донор-реципиент" был проведен через Единую государственную информационную систему трансплантации. Операцию провели за средства госбюджета в рамках пилотного проекта по трансплантации.

Источник: https://korrespondent.net/
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