В Черкассах впервые пересадили сердце

В Черкассах впервые провели пересадку сердца, почек и печени от посмертного донора нескольким пациентам. Об этом в понедельник, 2 августа, сообщили в Министерстве здравоохранения.





Донором стал мужчина, которому диагностировали смерть мозга после тяжелой черепно-мозговой травмы. Родные умершего согласились на трансплантацию органов, чтобы спасти жизнь другим людям.





Как сообщили в Минздраве, сердце донора пересадили 59 - летнему пациенту в Черкасском областном кардиологическом центре. Делать пересадку черкасским хирургам помогали коллеги из Национального Института сердечно-сосудистой хирургии им Н.Н. Амосова.





Две донорские почки были пересажены в Черкасском областном онкологическом диспансере.





Печень была перевезена в Национальный институт хирургии и трансплантологии, где ее получил 58 - летний мужчина, который уже несколько лет находился в листе ожидания.





Отмечается, что поиск пар "донор-реципиент" был проведен через Единую государственную информационную систему трансплантации. Операцию провели за средства госбюджета в рамках пилотного проекта по трансплантации.



