Сутки в ООС: 10 обстрелов, потерь у ВСУ нет

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил за сутки зафиксировано 10 обстрелов со стороны сепаратистов. Среди военнослужащих ВСУ потерь нет, сообщает в утренней сводке штаб ООС.





"Вблизи населенного пункта Опытное сепаратисты открывали огонь из минометов 82-го калибра. Неподалеку Причепиловки противник вел огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов. У Южного и Новолуганского противник обстреливал украинские позиции из автоматических станковых гранатометов", - говорится в сообщении военных.





Также отмечается, что в районе Светлодарска враг применял станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.





У Орехово осуществлялись обстрелы из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.





Помимо этого, в Луганской области был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа Орлан-10 с пересечением линии разграничения.





По состоянию на 7 ч утра, 3 августа, зафиксировано три нарушения режима прекращения огня.





У Золотого-4 позиции ВСУ обстреляли из стрелкового оружия, у Светлодарска из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия, у Луганского из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также из стрелкового оружия.



