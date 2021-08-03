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Новости
Украина
3 августа 21, 11:55
Сутки в ООС: 10 обстрелов, потерь у ВСУ нет
Донбасс
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Враг открывал огонь по позициям ВСУ из минометов, гранатометов, пулеметов, стрелкового оружия.
На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил за сутки зафиксировано 10 обстрелов со стороны сепаратистов. Среди военнослужащих ВСУ потерь нет, сообщает в утренней сводке штаб ООС.

"Вблизи населенного пункта Опытное сепаратисты открывали огонь из минометов 82-го калибра. Неподалеку Причепиловки противник вел огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов. У Южного и Новолуганского противник обстреливал украинские позиции из автоматических станковых гранатометов", - говорится в сообщении военных.

Также отмечается, что в районе Светлодарска враг применял станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

У Орехово осуществлялись обстрелы из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Помимо этого, в Луганской области был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа Орлан-10 с пересечением линии разграничения.

По состоянию на 7 ч утра, 3 августа, зафиксировано три нарушения режима прекращения огня.

У Золотого-4 позиции ВСУ обстреляли из стрелкового оружия, у Светлодарска из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия, у Луганского из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также из стрелкового оружия.

Источник: https://korrespondent.net/
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