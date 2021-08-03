В Украине за сутки 827 новых COVID-случаев

За минувшие сутки в Украине зафиксировано 827 новых подтвержденных случаев COVID-19. Из них инфицировались 68 детей и 26 медработников, сообщает пресс-служба Минздрава Украины.





За прошедшие 24 часа от коронавируса скончались 26 человек, а с начала пандемии болезнь забрала жизни 52 981 гражданина Украины.





Также за минувшие сутки госпитализировано 334 человека, болезнь побороли 533 человека.





За сутки протестировано методом ПЦР 19 946 человек, методом ИФА – 8 229 человек, экспресс-тестами – 11 447 человек.





За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (198), Донецкой (65), Одесской (62), Днепропетровской (53) и Харьковской (49) областях.





За все время пандемии в Украине инфицировались 2 254 361 человек, с недугом справились 2 187 703 человека, было проведено ПЦР-тестов – 11 424 130.



