Пропавшего главу Белорусского дома нашли повешенным

Руководитель Белорусского дома Виталий Шишов, который пропал накануне, был найден повешенным на дереве в лесополосе Святошинского района. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.
"Гражданина Беларуси Виталия Шишова, который исчез вчера в Киеве, нашли повешенным сегодня в одном из киевских парков, недалеко от места его проживания. Мобильный телефон и личные вещи Виталия изъяты с места происшествия", - говорится в сообщении.
Открыто уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).
Правоохранители будут проверять все версии, включая версию убийства, замаскированную под суицид.
Полная картина событий будет установлена после допроса свидетелей, анализа видеозаписей с камер системы Безопасный город, проведение экспертиз и следственных экспериментов, добавили в полиции.