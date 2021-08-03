Пропавшего главу Белорусского дома нашли повешенным

Руководитель Белорусского дома Виталий Шишов, который пропал накануне, был найден повешенным на дереве в лесополосе Святошинского района. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.





"Гражданина Беларуси Виталия Шишова, который исчез вчера в Киеве, нашли повешенным сегодня в одном из киевских парков, недалеко от места его проживания. Мобильный телефон и личные вещи Виталия изъяты с места происшествия", - говорится в сообщении.





Открыто уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).





Правоохранители будут проверять все версии, включая версию убийства, замаскированную под суицид.





Полная картина событий будет установлена ​​после допроса свидетелей, анализа видеозаписей с камер системы Безопасный город, проведение экспертиз и следственных экспериментов, добавили в полиции.



