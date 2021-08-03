В Украине более 125 тысяч COVID-прививок за сутки

В Украине за минувшие сутки 125 161 человек вакцинированы против коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Украины.





Отмечается, что одну дозу получили 70 344 человека, полностью иммунизированы - 54 817 человек.





В течение суток работали 751 мобильная бригада, 2174 пункты прививки и 251 центр вакцинации.





С начала прививочной кампании привито 3 669 513 человека, из них получили одну дозу - 3 669 511 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 2 088 433 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом).





Всего в Украине сделано 5 757 944 прививки.



