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Новости
Украина
3 августа 21, 12:06
В Украине более 125 тысяч COVID-прививок за сутки
вакцина,
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В течение суток работали 751 мобильная бригада, 2174 пункты прививки и 251 центр вакцинации.
В Украине за минувшие сутки 125 161 человек вакцинированы против коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Украины.

Отмечается, что одну дозу получили 70 344 человека, полностью иммунизированы - 54 817 человек.

В течение суток работали 751 мобильная бригада, 2174 пункты прививки и 251 центр вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 3 669 513 человека, из них получили одну дозу - 3 669 511 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 2 088 433 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего в Украине сделано 5 757 944 прививки.

Источник: https://korrespondent.net/
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