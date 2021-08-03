В Rapid Trident примут участие военные из 15 стран

В Украине с 20 сентября по 1 октября состоятся командно-штабные учения Rapid Trident-2021 при участии военных из 15 стран НАТО. Об этом рассказал руководитель международных учений, замкомандующего войсками ОК Восток бригадный генерал Вячеслав Клочков, сообщает пресс-служба Минобороны.





"Эти учения будут проходить в рамках международного военного сотрудничества и подготовки Вооруженных Сил Украины. Возможность участия в них рассматривают 15 государств, а общая численность личного состава приближается к 6 тысячам", - рассказал он.





Как сообщил руководитель группы планирования Rapid Trident-2021 полковник Виталий Негоденко, впервые учения многонационального батальона будут проходить с боевой стрельбой. Также запланированы совместные прыжки украинских и американских десантников из самолета военно-транспортной авиации США С-130.





Программой проверки и обратной связи концепции оперативных возможностей предусмотрена оценка нескольких подразделений ВС Украины. Кроме того, будет проведен курс оценщиков НАТО, который будут проводить инструкторы Североатлантического альянса.





Напомним, ранее в Украине прошли международные военные учения Sea Breeze-2021 с участием стран-членов НАТО.



