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Новости
Украина
3 августа 21, 12:14
В Белорусском доме заявили о слежке за Шишовым
Виталий Шишов
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Глава организации пропал накануне в Киеве, а сегодня был найден повешенным в парке. Его соратники говорят, что за ним следили.
За главой Белорусского дома в Украине Виталием Шишовым следили. Об этом говорится в заявлении организации во вторник, 3 августа, после обнаружения его повешенным в киевском парке.

"За Виталиком велась слежка. О фактах были соответствующие уведомления полиции. Также нас неоднократно предупреждали как местные источники, так и свои люди в Республике Беларусь о всевозможных провокациях вплоть до похищения и ликвидации. Виталий стоически и с юмором относился к этим предупреждениям, заявляя, что хоть так возможно БДУ выйдет из инфовакуума", - говорится в заявлении.

В организации считают произошедшее "спланированной чекистами операцией по ликвидации действительно опасного режиму беларуса".

Шишов переехал в Украину осенью 2020 года.

В БДУ подчеркнули, что в этой организации Шишов "брался абсолютно за все сферы деятельности": помощь белорусам, которые переехали, проведение акций против режима Александра Лукашенко, обращения в госорганы для продвижения законопроектов, помогающих его соотечественникам, формирования диаспоры в Украине.

Источник: https://korrespondent.net/
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