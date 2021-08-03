В Белорусском доме заявили о слежке за Шишовым

За главой Белорусского дома в Украине Виталием Шишовым следили. Об этом говорится в заявлении организации во вторник, 3 августа, после обнаружения его повешенным в киевском парке.





"За Виталиком велась слежка. О фактах были соответствующие уведомления полиции. Также нас неоднократно предупреждали как местные источники, так и свои люди в Республике Беларусь о всевозможных провокациях вплоть до похищения и ликвидации. Виталий стоически и с юмором относился к этим предупреждениям, заявляя, что хоть так возможно БДУ выйдет из инфовакуума", - говорится в заявлении.





В организации считают произошедшее "спланированной чекистами операцией по ликвидации действительно опасного режиму беларуса".





Шишов переехал в Украину осенью 2020 года.





В БДУ подчеркнули, что в этой организации Шишов "брался абсолютно за все сферы деятельности": помощь белорусам, которые переехали, проведение акций против режима Александра Лукашенко, обращения в госорганы для продвижения законопроектов, помогающих его соотечественникам, формирования диаспоры в Украине.



