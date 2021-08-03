В ОП рассказали, как используют $2,7 млрд МВФ

Украина 23 августа получит от МВФ 2,7 млрд долларов в рамках инициативы фонда о распределении 650 млрд долларов для восстановления мировой экономики, сообщает Офис президента во вторник, 3 августа.





"Это станет хорошим подарком для нашей страны к 30-летию независимости. Эти средства помогут преодолеть последствия коронакризиса и стимулировать нашу экономику. Я благодарен МВФ и лично Кристалине Георгиевой за это решение", - сказал президент Владимир Зеленский.





Также он отметил, что для Украины очень важно сотрудничество с МВФ, поэтому Украина продолжает внедрять реформы и выполнять структурные маяки для получения нового транша в рамках текущей программы stand-by.





"Мы работаем над завершением первого пересмотра действующей программы Международного валютного фонда и ожидаем миссию МВФ в сентябре. Об этом я отметил во время нашего телефонного разговора с госпожой Кристалиной Георгиевой", - отметил президент.



