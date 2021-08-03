Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.86
USD
26.83
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
3 августа 21, 12:17
В ОП рассказали, как используют $2,7 млрд МВФ
Офис президента
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Безвозмездный транш МВФ поможет преодолеть последствия коронакризиса и стимулировать экономику страны, говорит Зеленский.
Украина 23 августа получит от МВФ 2,7 млрд долларов в рамках инициативы фонда о распределении 650 млрд долларов для восстановления мировой экономики, сообщает Офис президента во вторник, 3 августа.

"Это станет хорошим подарком для нашей страны к 30-летию независимости. Эти средства помогут преодолеть последствия коронакризиса и стимулировать нашу экономику. Я благодарен МВФ и лично Кристалине Георгиевой за это решение", - сказал президент Владимир Зеленский.

Также он отметил, что для Украины очень важно сотрудничество с МВФ, поэтому Украина продолжает внедрять реформы и выполнять структурные маяки для получения нового транша в рамках текущей программы stand-by.

"Мы работаем над завершением первого пересмотра действующей программы Международного валютного фонда и ожидаем миссию МВФ в сентябре. Об этом я отметил во время нашего телефонного разговора с госпожой Кристалиной Георгиевой", - отметил президент.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
Зеленский рассказал, почему МВФ отказал в транше
В МВФ не берутся предсказывать сроки траншей Киеву
Украина может получить два транша МВФ - НБУ
Получить второй транш от МВФ ожидают до сентября 2021
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Зеленский: Крым и Донбасс вернутся домой
noimageВ Белорусском доме заявили о слежке за Шишовым
noimageВ Rapid Trident примут участие военные из 15 стран
noimageВ Украине более 125 тысяч COVID-прививок за сутки
noimageВ Украине объявили штормовое предупреждение
Лента новостей