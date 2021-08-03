Зеленский: Крым и Донбасс вернутся домой

Президент Владимир Зеленский во вторник, 3 августа, опубликовал анонс интервью государственному телеканалу ДОМ, в котором он расскажет о Крыме, Донбассе и о том, когда они вернутся в Украину.

"Ты любишь эту страну или не любишь. Любишь - ты украинец, не любишь - ты гость, ты путешественник. Те люди, которые оккупировали - они никогда не будут любить Крым так, как любим его мы", - говорит Зеленский.

Он рассказал о своих воспоминаниях о Крыме.

"Все они вернутся к себе домой (оккупированные территории - ред.) - это вопрос времени", - резюмировал Зеленский.



