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Новости
Украина
3 августа 21, 12:20
Зеленский: Крым и Донбасс вернутся домой
Владимир Зеленский
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Президент опубликовал в соцсетях анонс своего интервью, в котором говорит об оккупированных территориях.
Президент Владимир Зеленский во вторник, 3 августа, опубликовал анонс интервью государственному телеканалу ДОМ, в котором он расскажет о Крыме, Донбассе и о том, когда они вернутся в Украину.
 
"Ты любишь эту страну или не любишь. Любишь - ты украинец, не любишь - ты гость, ты путешественник. Те люди, которые оккупировали - они никогда не будут любить Крым так, как любим его мы", - говорит Зеленский.
 
Он рассказал о своих воспоминаниях о Крыме.
 
"Все они вернутся к себе домой (оккупированные территории - ред.) - это вопрос времени", - резюмировал Зеленский.

Источник: https://korrespondent.net/
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