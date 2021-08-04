НАБУ заявило о задержании Чауса

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины задержали беглого экс-судью Николая Чауса в киевской больнице Феофания. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ во вторник, 3 августа 2021 г.





"Только что в больнице Феофания детективы НАБУ задержали экс-судью Днепровского райсуда Киева, подозреваемого в получении неправомерной выгоды", – говорится в сообщении.





В НАБУ заверили, что Чаусу вручили ходатайство о применении меры пресечения. Соответствующее решение завтра должен принять Высший антикоррупционный суд. Заседание назначено на 14:00.





"До этого момента подозреваемый будет находиться в изоляторе временного содержания", – уточнили в НАБУ, подчеркнув, что пока это вся информация, которую можно сообщить, учитывая тайну следствия.





Напомним, похищенный весной в Кишиневе Чаус нашелся на прошлой неделе в селе Мазуровка Винницкой области. Вскоре после этого НАБУ потребовало передать его им.





Позже сотрудники НАБУ приехали за Чаусом к зданию СБУ на улице Малоподвальной и опубликовали видео, как они гонялись за автомобилями СБУ по Киеву.





Спецслужба признала, что бывший судья находится у них. Утверждают, что он сам попросил вызвать именно СБУ.



