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Новости
Украина
4 августа 21, 10:42
У Зеленского ожидают транш МВФ на $700 млн в сентябре
МВФ
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В ходе миссии Фонда в Украину его руководство оперативно одобрит выделение средств Киеву, считает советник президента.
МВФ может передать Украине очередной транш в размере 700 миллионов долларов уже в сентябре. Такое мнение выразил советник главы государства по вопросам экономики Олег Устенко в комментарии агентству Интерфакс-Украина, опубликованном во вторник, 3 августа.

"Состоялся более чем успешный телефонный разговор президента страны с главой Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой. В Украину едет миссия МВФ. К тому же Украина выполнила все предварительные условия Фонда. Мы ожидаем, что достаточно быстро будет получен новый транш от МВФ порядка $700 млн", - отметил Устенко.

По его мнению, в следующем месяце, в ходе миссии МВФ в Украину, руководство Фонда оперативно одобрит выделение средств Киеву и предоставит их в этом же месяце.

Напомним, 2 августа руководство МВФ одобрило выделение из резервных активов 650 миллиардов долларов, из которых 275 миллиардов пойдет странам с формирующимся рынком и развивающимся государствам.

Украина из этой суммы "безвозмездно и безусловно" получит более 2,7 миллиарда долларов. Решение о выделении средств вступит в силу 23 августа.

Как заявил президент Владимир Зеленский, "подарок" МВФ направят на преодоление последствий коронакризиса и стимулирование отечественной экономики.

Источник: https://korrespondent.net/
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