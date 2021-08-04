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Новости
Украина
4 августа 21, 10:53
Украина готова помочь Греции и Албании в борьбе с пожарами
пожар
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В отечественном внешнеполитическом ведомстве заявили, что, по последним данным, о пострадавших при пожарах украинцах не сообщалось.
Украинские власти солидарны с правительствами Греции и Албании в связи с лесными пожарами и готовы помочь в случае необходимости, написал во вторник, 3 августа, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

"Поручил дипломатам в Греции круглосуточно отслеживать потребности наших граждан в связи с масштабным пожаром в пригороде Афин. По состоянию на сейчас информации о пострадавших украинцах нет. Украина солидарна с дружественным Грецией и готова при необходимости оказать необходимую помощь", - говорится в сообщении.
Аналогичный твит глава МИД опубликовал и относительно Албании.

"Ужасные пожары в Албании. Посольство Украины круглосуточно готово помогать нашим гражданам. По состоянию на сейчас информации о пострадавших украинцах нет. Украина солидарна с Албанией в это трудное время и готова рассмотреть запрос о помощи", - добавил министр.

Источник: https://korrespondent.net/
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