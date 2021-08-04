В Украине за сутки 43 смерти от COVID-19

В Украине за сутки зафиксировано 984 новых подтвержденных случаев коронавируса. Из них заразились 59 детей и 48 медработников, сообщает пресс-служба Минздрава.





За последние 24 часа вирус забрал жизни 43 украинцев. С начала пандемии от последствий COVID-19 скончалось 53 024 человека.





Также за минувшие сутки было госпитализировано - 572 человека; выздоровели - 570 человек. За сутки протестировано методом ПЦР – 22 533 человека, методом ИФА – 8 064 человек, экспресс-тестами – 16 845 человек.





За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (236), Донецкой (91), Харьковской (75), Херсонской (71) и Днепропетровской (64) областях.





За все время пандемии в Украине коронавирусом заразились 2 255 345 человек; недуг побороли 2 188 273 украинца; было проведено ПЦР-тестов – 11 446 663.



