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Новости
Украина
4 августа 21, 11:07
Кулеба и Ермак в США готовят визит Зеленского
Владимир Зеленский
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Министр и глава ОП в Вашингтоне встретятся с советником президента США по нацбезопасности Джейкобом Салливаном, госсекретарем Энтони Блинкеном, сенаторами.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и глава Офиса Президента Андрей Ермак прибыли в столицу США Вашингтон для подготовки визита президента Владимира Зеленского. Об этом сообщил глава МИД.

"В восемь утра выехал из дома в Киеве и в восемь вечера приземлился в аэропорту Вашингтона. Первая встреча - в восемь утра по Вашингтону… Сегодня мы с Андреем Ермаком в Вашингтоне для подготовки первого официального визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон по приглашению президента США Джо Байдена, который состоится уже 30 августа", - написал Кулеба в Facebook.

По его словам, им предстоит встреча с советником главы Белого дома по нацбезопасности Джейкобом Салливаном, госсекретарем США Энтони Блинкеном, сенаторами, аналитиками.

"У президентов есть ряд крупных тем. Но какими бы они ни были, не будет никаких "повышенных тонов" или какого-то шантажа. Будет разговор союзников, которые совместно работают над решением сложных проблем безопасности и процветания Украины, Европы и евроатлантического пространства", - отметил Кулеба.

Отметим, что Владимир Зеленский отправится в США после саммита Крымской платформы. В рамках мероприятия будет четыре тематические панели и отдельное заседание глав делегаций.

Источник: https://korrespondent.net/
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