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Новости
Украина
4 августа 21, 11:17
В Украине за сутки более 153 тыс COVID-вакцинаций
вакцина
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В течение суток работали 943 мобильные бригады; 2612 пунктов прививки; 279 центров вакцинации.
За сутки 3 августа в Украине 153 258 человек вакцинировано против COVID-19. Об этом сообщает Минздрав Украины.

Одну дозу получили 89 892 человека, полностью иммунизированы - 63 366 человек.

“С начала прививочной кампании привито 3 759 405 человек, из них получили одну дозу - 3 759 403 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы - 2 151 799 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 5 911 202 прививки”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение суток работали 943 мобильные бригады; 2612 пунктов прививки; 279 центров вакцинации.

Источник: https://korrespondent.net/
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