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Новости
Украина
5 августа 21, 11:07
Зеленский сделал резонансное обращение к жителям Донбасса
Зеленский
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Владимир Зеленский сделал заявление по Донбассу. Он считает, что данная территория в любом случае освободится от оккупации.

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью телеканалу «Дом». Он сделал резонансное заявление по Донбассу.

Глава государства сказал: «Я считаю, что если ты живешь сегодня на территории временно оккупированного Донбасса и считаешь, что «наше дело правое – нам в Россию, мы – русские», - это большая ошибка оставаться жить в Донбассе».

Он добавил: «Это никогда не будет русской территорией. Это как стена в Германии была. В любом случае люди, история воспользуются моментом, и стена рухнет. Если не договорятся, все равно воспользуются моментом люди».

Владимир Зеленский отметил: «Я считаю, если ты любишь Россию, считаешь, что всю жизнь пребывал на территории Украины, но чувствовал, что это Россия, этот человек должен понять, что во имя своих детей и внуков уже нужно ехать и искать себе место в России. Это правильно. Потому что без Украины на этой территории цивилизации не будет».
Fraza.ua
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