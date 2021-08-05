На 81-м году жизни в четверг, 5 августа, из-за остановки сердца скончался выдающийся украинский политический деятель Евгений Марчук. Можно с уверенностью сказать, что со смертью Марчука ушла целая эпоха в украинской политике, ведь за время своей деятельности он возглавлял одни из самых высоких и самых ответственных государственных структур.

Причиной смерти первого главы Службы безопасности Украины и экс-премьер-министра Евгения Марчука стала сердечно-легочная недостаточность, спровоцированная коронавирусом.

Об этом в четверг, 5 августа, заявила Служба безопасности Украины.

Сообщается, что коронавирус обострил заболевания, которыми страдал Марчук, и спровоцировал сердечно-легочную недостаточность. Из-за нее утром 5 августа экс-премьера и не стало.

В СБУ добавили, что роль Марчука создании государства трудно переоценить.

"С ним связано и ассоциируется становления СБУ как органа, который защищает национальную безопасность Украины. Он возглавлял правительство, был генералом армии и представлял Украину в трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях", - говорится в сообщении.





Правоохранители также выразили свои соболезнования и добавили, что это большая потеря для Украины.













Родился Евгений Кириллович 28 января 1941 в селе Долиновка на Кировоградщине. Там в 1963 году Марчук окончил педагогический институт по специальности "учитель немецкого языка, украинского языка и литературы". Второе высшее образование он получил юридическое - кандидат юридических наук.





В студенческие годы Марчук начал работать в Комитете Государственной Безопасности (КГБ), а после окончания института в 1963 году стал оперуполномоченным Кировоградского областного управления КГБ. Там он сменил несколько должностей, а уже в 70-х перешел на руководящие посты и работал на них до 1991 года. В 1990 году Евгения Марчука назначили первым заместителем главы КГБ УССР.





С июня по ноябрь 1991 Марчук был министром УССР по вопросам обороны.





С ноября 1991 по июль 1994 - Евгений Кириллович стал первым главой Службы безопасности Украины и получил (в 1994 году) воинское звание - генерал армии.





В июле 1994 года Марчука назначили вице-премьер-министром Украины, в октябре того же года - первым вице-премьером. С марта 1995 года - и.о. премьер-министра Украины, первый вице-премьер. С июня 1995 по май 1996 - премьер-министр Украины.





Кроме того, Марчук дважды был избран народным депутатом Украины - в 1995 и 1998 годах.





В 1999 году участвовал в президентских выборах и получил 8,13% голосов в первом туре.





В ноябре 1999 года президент Украины Леонид Кучма назначил Евгения Марчука секретарем Совета нацбезопасности и обороны (СНБО). А уже в 2003 году он стал министром обороны.





После увольнения из СНБО в 2004 году Евгений Марчук возглавил "Партию Свободы", которая на парламентских выборах 2006 года набрала лишь 0,06% (около 17 000) голосов избирателей.





С 2008 года Виктор Ющенко назначил Марчука своим внештатным советником.





В декабре 2014 года экс-глава СБУ координировал сотрудничество Украины с НАТО и ЕС в сфере безопасности, а в 2018 году Марчук был членом украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) и возглавил украинскую делегацию в подгруппе по вопросам безопасности. Покинул пост политик в мае 2019 года.





До последних дней жизни Евгений Марчук активно освещал, комментировал и объяснял важные государственные процессы в Украине. Об этом свидетельствуют и его выступления в эфирах украинских телеканалов, и его публикации в социальных сетях.