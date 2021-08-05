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Новости
Украина
5 августа 21, 11:47
Сутки в ООС: восемь нарушений, ранен боец ВСУ
донбасс
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Сепаратисты обстреливали позиции украинских военных возле Павлополя, Южного, Мирного, Новотошковского и Золотого-4.
За сутки, 4 августа, на Донбассе сепаратисты восемь раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в четверг, 5 августа.

Вблизи Павлополя и Гранитного сепаратисты применяли станковые противотанковые гранатометы. У Южного враг дважды открывал огонь из артиллерийских систем калибра 122-мм, а также минометов 120-го и 82-го калибров, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе Мирного сепаратисты обстреливали украинские позиции из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. У Новотошковского противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Неподалеку Золотого-4 сепаратисты применяли автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы, а также крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Также на Луганщине зафиксировали пролет вражеского беспилотника типа Орлан-10 с пересечением линии разграничения.

"В результате вражеских обстрелов один военный получил боевое травмирование. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние здоровья - удовлетворительное", - сказано в сообщении.

В начала суток сепаратисты один раз открыли огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов возле Авдеевки. Обошлось без потерь у ВСУ.

"На обстрелы российско-оккупационных войск украинские военные открывали огонь. Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм. Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - подчеркнули в штабе.

Источник: https://korrespondent.net/
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