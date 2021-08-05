Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.92
USD
26.93
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
5 августа 21, 11:47
ЕС просит Украину не выдавать гражданам по 2 загранпаспорта
загранпаспорт
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В ЕС ожидают, что Украина также отменит действие уже выданных дополнительных документов для выезда за границу

В ЕС призвали Украину отменить для украинцев возможность иметь два действующих паспорта для выезда за границу одновременно.

Об этом говорится в четвертом отчете Еврокомиссии в рамках механизма приостановления безвизовых режимов, сообщает "Европейская правда".

Подпишитесь на канал DELO.UA

В частности, в отчете отмечается, что Польша идентифицировала граждан Украины, которые имеют более одного законно оформленного паспорта, иногда с измененными личными данными, которые могли бы позволить им оставаться в ЕС за пределами ограничения 90 дней в любой 180-дневный период.

Поэтому в ЕС ожидают, что Украина не только прекратит выдавать два действующих паспорта для выезда за границу, но и отменит действие уже выданных дополнительных документов.

"Отменить возможность для граждан Украины иметь одновременно более одного действительного паспорта; прекратить выдачу таких "дополнительных" паспортов и отменить действие тех, которые были выданы ", — говорит текст рекомендации Еврокомиссии для Украины.

Как сообщалось, в ЕС заявили, что в целом Украина продолжает выполнять условия визовой либерализации, однако подчеркнули необходимость делать больше в сфере борьбы с коррупцией, противодействия отмыванию денег и борьбы с организованной преступностью.

Как пишет издание, Совет ЕС утвердил механизм приостановления безвизовых режимов с третьими странами в феврале 2017 года. В документе прописано пять причин, по которым возможно приостановление безвиза. Четыре из них касаются миграции. ЕС оставляет за собой право вернуть визы для любой страны, и это превращается в источник миграционной угрозы. Пятая причина для возможной отмены безвиза — откат в проведении реформ.

Ранее Франция отменила необходимость оформления отдельных виз для посещения гражданами Украины французских заморских территорий. 

С 22 июля безвизовый режим для владельцев украинских биометрических паспортов был распространен на заморские департаменты (Гваделупа, Мартиника, Гвиана, Реюньон, Майотта), заморские сообщества (Сен-Пьер и Микелон, Уоллис и Футуна, Французская Полинезия, Сен-Бартелеми и Сен-Мартен), а также имеющую особый статус Новую Каледонию.

Иллюстрация: Depositphotos
Delo
Ещё по теме:
Аналог ЕС предложили создать в Южной Америке
В Украине за сутки 43 смерти от COVID-19
В Украине за сутки более 153 тыс COVID-вакцинаций
Экс-атошник угрожал взорвать здание Кабмина (ФОТО, ВИДЕО)
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Зеленский обратился к жителям Донбасса
noimageКравчук назвал главную ошибку своего президентства
noimageЧисло жертв взрыва на шахте выросло до пяти
noimageСепаратисты обстреляли многоэтажку в Красногоровке
noimageНазвана причина смерти Марчука
Лента новостей