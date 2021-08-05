В Украине больше тысячи новых случаев COVID-19

В Украине за день подтвердили 1052 новых случая коронавируса - всего в стране уже 2255345 случаев. Об этом сообщает Минздрав в четверг, 5 августа.
Выздоровели за сутки 542 человек (всего - 2188273), а скончались 25 украинцев (всего - 53024). При этом госпитализированы с коронавирусом 532 человека.
Случаев в областях / иммунизированы (2 доза):
Киев - 187/13459
Винницкая - 57/3699
Волынская - 7/1049
Днепропетровская - 43/5648
Донецк - 55/2867
Житомирская - 23/2628
Закарпатская - 15/1508
Запорожская - 62/1898
Ивано-Франковская - 13/1236
Киевская - 36/2843
Кировоградская - 6/1533
Луганская - 46/287
Львовская - 55/3411
Николаевская - 24/1191
Одесская - 75/2040
Полтавская - 20/2733
Ровенская - 21/810
Сумская - 39/725
Тернопольская - 46/1127
Харьковская - 59/3161
Херсонская - 40/1973
Хмельницкая - 32/1840
Черкасская - 27/1703
Черновицкая - 23/1567
Черниговская - 41/2495