В Украине больше тысячи новых случаев COVID-19

В Украине за день подтвердили 1052 новых случая коронавируса - всего в стране уже 2255345 случаев. Об этом сообщает Минздрав в четверг, 5 августа.





Выздоровели за сутки 542 человек (всего - 2188273), а скончались 25 украинцев (всего - 53024). При этом госпитализированы с коронавирусом 532 человека.





Случаев в областях / иммунизированы (2 доза):





Киев - 187/13459

Винницкая - 57/3699

Волынская - 7/1049

Днепропетровская - 43/5648

Донецк - 55/2867

Житомирская - 23/2628

Закарпатская - 15/1508

Запорожская - 62/1898

Ивано-Франковская - 13/1236

Киевская - 36/2843

Кировоградская - 6/1533

Луганская - 46/287

Львовская - 55/3411

Николаевская - 24/1191

Одесская - 75/2040

Полтавская - 20/2733

Ровенская - 21/810

Сумская - 39/725

Тернопольская - 46/1127

Харьковская - 59/3161

Херсонская - 40/1973

Хмельницкая - 32/1840

Черкасская - 27/1703

Черновицкая - 23/1567

Черниговская - 41/2495



