В Киеве закрыли станции метро Золотые ворота и Театральная

В Киеве на пересадочном узле между станциями метро Золотые ворота и Театральная обнаружили подозрительный предмет - сейчас переход закрыт для пассажиров. Об этом сообщает Киевский метрополитен в четверг, 5 августа.





"Обнаружен подозрительный предмет. Правоохранители проводят проверку", - сказано в сообщении.





В полиции заявили, что получили сообщение о подозрительном предмете на поручне эскалатора в переходе между станциями метро.





"Пересадочный узел между станциями метрополитена временно закрыт. На месте происшествия работают сотрудники взрывотехнической службы, кинологи и следственно-оперативная группа. Правоохранители обеспечивают охрану места происшествия и устанавливают происхождение неизвестного предмета", - добавили в полиции.





Правовую квалификацию события окажут после проведения первоочередных следственных действий.



