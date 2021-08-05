Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.92
USD
26.93
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
5 августа 21, 12:10
В Киеве закрыли станции метро Золотые ворота и Театральная
метро
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
На пересадочном узле между зеленой и красной линиями метро обнаружили подозрительный предмет.
В Киеве на пересадочном узле между станциями метро Золотые ворота и Театральная обнаружили подозрительный предмет - сейчас переход закрыт для пассажиров. Об этом сообщает Киевский метрополитен в четверг, 5 августа.

"Обнаружен подозрительный предмет. Правоохранители проводят проверку", - сказано в сообщении.

В полиции заявили, что получили сообщение о подозрительном предмете на поручне эскалатора в переходе между станциями метро.

"Пересадочный узел между станциями метрополитена временно закрыт. На месте происшествия работают сотрудники взрывотехнической службы, кинологи и следственно-оперативная группа. Правоохранители обеспечивают охрану места происшествия и устанавливают происхождение неизвестного предмета", - добавили в полиции.

Правовую квалификацию события окажут после проведения первоочередных следственных действий.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
С 1 апреля метро Киева прекращает принимать зеленые карты
Моноколеса и самокаты разрешат возить в киевском метро
Пропавшего главу Белорусского дома нашли повешенным
В Белорусском доме заявили о слежке за Шишовым
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Зеленский обратился к жителям Донбасса
noimageКравчук назвал главную ошибку своего президентства
noimageЧисло жертв взрыва на шахте выросло до пяти
noimageСепаратисты обстреляли многоэтажку в Красногоровке
noimageНазвана причина смерти Марчука
Лента новостей