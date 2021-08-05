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Новости
Украина
5 августа 21, 12:19
Названа причина смерти Марчука
Евгений Марчук
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Коронавирус обострил хронические заболевания Марчука и спровоцировал острую сердечно легочную недостаточность.
Бывший премьер-министр Украины Евгений Марчук скончался в результате осложнений после перенесенного коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в четверг, 5 августа.

"Сегодня ушел из жизни украинский государственный деятель, первый председатель Службы безопасности Украины Евгений Кириллович Марчук. Коронавирусная болезнь обострила заболевания, которыми он страдал, и спровоцировала острую сердечно легочную недостаточность", - говорится в сообщении.

Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования семье и близким Марчука.

"Не стало генерала Евгения Марчука. Всю свою жизнь он посвятил защите национальных интересов Украины. Благодаря в том числе его усилиям в ТКГ на Донбассе был установлен режим тишины, сохраняется до сих пор. Его опыт - неоценим. Искренние соболезнования семье и близким. Вечная память", - написал Зеленский в Twitter.

Источник: https://korrespondent.net/
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