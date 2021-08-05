Число жертв взрыва на шахте выросло до пяти

В больнице Краматорска умерли еще двое горняков, пострадавших при взрыве на шахте в пгт Удачное Донецкой области. Об этом в четверг, 5 августа, сообщил глава профсоюза горняков Михаил Волынец в Facebook.





"Это боль. В ожоговом отделении больницы Краматорска ночью умерли еще двое шахтеров, находившихся на месте взрыва шахты Покровское" 31 июля. В больницах Покровска и Краматорска продолжается борьба за жизнь и здоровье еще пятерых пострадавших", - говорится в сообщении.





Напомним, взрыв на шахте произошел 31 июля около 5 утра, пострадали 10 горняков.



